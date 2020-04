Zwemster Fanny Lecluyse: "Olympisch uitstel is goede beslissing maar 1 jaar wachten is lang"

Fanny Lecluyse kan zich verzoenen met het uitstel van de Spelen. "Niet iedereen kan trainen zoals het hoort. Er zouden ook supporters geweest zijn die de Spelen niet hadden kunnen volgen zoals ze willen. Het zou onverantwoord geweest zijn om de Spelen in juli te laten doorgaan. Eerst moet iedereen weer gezond zijn".

De zwemster uit Spiere-Helkijn hoopte stiekem dat de Spelen minder lang uitgesteld zouden worden. "Voor mij was het beter geweest dat de Spelen nog eind dit jaar hadden plaatsgevonden. Nu is er een uitstel van meer dan een jaar. En dat is lang, zeker voor zwemmers. Het is mentaal zwaar om elke dag die opofferingen te doen in het zwembad. Maar goed, de Olympische Spelen blijven een doel. Ik bekijk het dag per dag. Ik hoop dat het allemaal snel voorbij is. Ik kan bijvoorbeeld mijn ouders niet zien. En ik mis hen hard."

Fanny Lecluyse kan al een tijdje niet meer trainen zoals ze zou willen. "De zwembaden zijn gesloten. Atleten en wielrenners kunnen makkelijk buiten trainen. Ze mogen dat enkel niet in groep doen. Voor ons zwemmers is het watergevoel erg belangrijk. Als je een week niet kan trainen, ben je dat al kwijt."

Het eerste doel van de zwemster is het EK. "Dat is al uitgesteld van mei naar augustus. Maar het is niet zeker of het EK ook dan zal kunnen doorgaan. Ach, hopelijk kan iedereen wel snel genieten van het leven."