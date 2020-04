Corona in de wereld: Afrika wacht bang op de plaag van buitenaf

Het coronavirus slaat voorlopig het hardst toe in de magreb en in het zuiden. Egypte en Algerije, en zeker Zuid-Afrika, zijn de uitschieters. Niet toevallig gaat het om toeristische trekpleisters of landen met een elite die vaak reist naar Europa, het Midden-Oosten, Azië of de VS. Mauritanië, een streng islamitisch en vrij afgesloten land omringd door onder meer Algerije en Senegal, is tot nog toe redelijk gespaard gebleven. Er zijn daar nog maar drie mensen besmet in de hoofdstad Nouakchott. Het gaat om een buitenlander die uit Frankrijk kwam, een buitenlandse huishoudster van een koppel expats en een Mauritaniër die ook uit Frankrijk kwam. Sinds dat eerste geval zijn de vluchten van en naar Frankrijk opgeschort en zijn de scholen dicht. Maar erg veel restricties op straat zijn er nog niet.

"Bewustmaking is dan ook heel belangrijk", zegt de Belgische Hilde Baele, die woont en werkt in Nouakchott. "Het is heel moeilijk om mensen hier te overtuigen om bijvoorbeeld in een papieren zakdoek te snuiten - als er die al zijn - of om het moskeebezoek even te laten." Sensibiliseren is geen gemakkelijke opdracht, zeker niet voor het gros van de bevolking dat geen internet heeft. Hilde Baele heeft al een heel aantal bewustmakingscampagnes uitgetekend in Afrika, rond kinderrechten bijvoorbeeld. Nu heeft ze samen met haar medewerkers een grote flyer over de corona-epidemie uitgewerkt. Die zal worden verspreid in heel Mauritanië, maar ook in de buurlanden. In een filmpje laat ze ons even meekijken naar haar ontwerp. (lees voort onder video)