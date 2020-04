Ambulancier uit Roeselare ontwerpt vragenlijst die anderstaligen kan helpen tijdens coronacrisis

Ambulanciers en zorgverleners verliezen nu vaak kostbare tijd, omdat ze de patiënt niet begrijpen. Sinds de coronacrisis mag er niemand extra meer meerijden in de ambulance om te vertalen. Ook op de spoeddienst kan dat niet meer. "Zo'n ingevulde vragenlijst kan levens redden", zegt ambulancier Bouzid Lghazouani. "De meeste vragen gaan over allergieën en de voorgeschiedenis van de patiënt. We weten graag of iemand een bepaalde ziekte heeft en of ze al een ingreep hebben gehad. Dat is informatie die voor ons bij een interventie echt wel cruciaal kan zijn."

Het best is dat je de documenten op voorhand laat invullen door iemand die het Nederlands goed beheerst. Lghazouani geeft de tip om dat document dan op een duidelijk zichtbare plaats voor de hulpverlener te leggen.