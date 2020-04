Kapper Yannick Bovy geeft tips om je haar in vorm te houden: “Knip het niet zelf, anders valt Halloween vroeg dit jaar”

Alle kappers zijn nu ook verplicht gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Anderhalve meter afstand houden is daar praktisch niet mogelijk. Ook als kappers telkens maar één klant binnenlaten, blijven dat er zo’n 15 per dag. Het risico op besmettingen is te groot. De Antwerpse kapper Yannick Bovy gaf op Radio 2 tips om je kapsel in vorm te houden.