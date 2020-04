B&B's in Haspengouw zien hun topseizoen in duigen vallen

Een zelfde verhaal bij B&B De Bonderbei in Wellen. Daar missen ze al voor de tweede keer op rij het bloesemseizoen. Uitbater Jonas Dedeyne: "Normaal gezien zouden wij in februari vorig jaar open gaan, maar door een brand zijn wij pas later kunnen open gaan en hebben we dus ons eerste bloesemseizoen gemist. En ons tweede bloesemseizoen gaat nu ook verloren door de coronacrisis. Het is voor het tweede jaar op rij een financiële domper."

De logiesuitbaters hopen in elk geval dat tegen de zomer de situatie verbeterd zal zijn. Veerle Poismans: "Ik hoop dat we in de zomer en het najaar nog heel wat toeristen uit eigen land kunnen aantrekken. Dat zou het een beetje goed kunnen maken, want financieel is het een ramp voor ons allemaal."