Bakkerij Anouar in Mechelen levert gratis ontbijtpakketten aan huis: “Ik wil zieke en oudere mensen helpen”

Bakker Mohamed Ouallal brengt in Mechelen een gratis ontbijtmand aan de voordeur van zieke of oude mensen. In zo’n mand zit sinaasappelsap, confituur, kaas, fruit, koffiekoeken, sandwiches en brood. “Ik maakte me vooral zorgen over de oudere mensen in deze moeilijke tijden. Daarom begon ik met dit initiatief. Ondertussen hebben al heel wat gezinnen en personen zo’n ontbijtmand ontvangen”, vertelt Mohamed Ouallal.



De tearoom is wel gesloten.