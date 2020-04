Brand vernielt woonblok in Averbode

"Op de Westelsebaan in Averbode, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, is rond 3 uur brand ontstaan in een woonblok met een tiental studio's. De brand is ontstaan op de benedenverdieping", zegt burgemeester Manu Claes. Brandweerploegen uit Scherpenheuvel, Diest en Westerlo werden opgeroepen om het vuur te bestrijden.