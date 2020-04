Bruggelingen mogen niet naar het strand van deelgemeente Zeebrugge

Bruggelingen die een frisse neus willen halen op het strand van deelgemeente Zeebrugge, zijn eraan voor de moeite. "Van het centrum van Brugge naar het strand van Zeebrugge is het bijna 20 kilometer rijden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Dat is te ver voor een niet-essentiële verplaatsing. Of dat nu binnen je eigen gemeente is of niet, dat doet er nu niet toe. Het is mogelijk om dichter bij je woonplaats te wandelen, te sporten of te ontspannen."