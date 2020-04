Carrièreswitch tijdens de coronacrisis: fotografe uit Sint-Gillis-Waas wordt verpleegster

Evi Polak uit Sint-Gillis-Waas legt haar fototoestel aan de kant en wordt voor even opnieuw verpleegkundige. Ze wil zo haar steentje bijdragen tijdens de coronacrisis. In het dagelijks leven is Polak een gerenommeerd fotografe. Ze staat in de top 10 van "European Professional Photographer of the Year" en ze was ook finaliste bij de "World Photographic Cup". Polak is niet alleen een fotografe, ze heeft ook een diploma verpleegkunde.