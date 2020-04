Corona besmet de Belgische muziek: "Niemand durft nu nog een band te boeken"

"Dit is sowieso al een sector waarin je moet knokken voor een deftig loon en waar velen maar een kleine buffer hebben’, zegt Frank Voet, die met zijn bedrijf Mono het geluid van onder meer Bazart en Tessa Dixson verzorgt. De studie van de UGent geeft hem gelijk, want daarin staat dat zelfstandige muzikanten gemiddeld een jaarinkomen van 24.000 euro bruto hebben. Dat is 2.000 euro per maand, maar daar moeten belastingen en andere kosten nog af. ‘Wij zijn zelf gezond en we kunnen gemiddeld overleven, maar wat is gemiddeld en wat is overleven? Ik voel de paniek in de hele sector: dit mag geen vier maanden meer duren’, besluit Voet.