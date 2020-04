Spectaculaire daling van het autoverkeer heeft "duidelijk positief effect op onze luchtkwaliteit"

Wellicht is het ook in uw straat rustiger dan anders, en heeft u zich al afgevraagd welke impact dat heeft op de luchtkwaliteit. Het antwoord is dat die er relatief gezien op is verbeterd, maar dat het moeilijk te becijferen is: daarvoor zouden we op iets langere termijn moeten kijken.

Bovendien is er voor de luchtkwaliteit veel meer van belang dan het verkeer alleen. Er zijn heel wat andere factoren die meespelen zoals het weer, de industrie, de landbouw en de verwarming van onze huizen en gebouwen. Het is ook belangrijk om het verschil te maken tussen stikstofdioxides (NO 2) en fijnstof (zie kaderstuk, of lees door onder het kaderstuk).