Files in coronacrisis? 48,5 procent minder auto’s op de weg maar hamsteren veroorzaakt wel méér vrachtverkeer

Het is alleen het autoverkeer dat afneemt want het aantal vrachtwagens op de weg blijft gelijk. Meer nog, op 16 maart waren er gemiddeld zelfs 3 procent méér vrachtwagens. In de ochtendspits was het wat rustiger maar overdag reden er beduidend meer vrachtwagens over onze wegen. Dat kan onder meer te maken hebben met het hamstergedrag van mensen, waardoor supermarkten in de afgelopen twee weken vaker nieuwe leveringen nodig hadden. Op 23 maart daalde het aantal vrachtwagens t.o.v. 9 maart met 4 procent. De grafiek hieronder maakt het effect op het vrachtverkeer duidelijk.