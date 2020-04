Coronacrisis zorgt voor 5 miljard euro economische schade in Oost-Vlaanderen

Gedelegeerd bestuurder van VOKA, Geert Moerman, roept op om vooral aan het werk te blijven als dat mogelijk is. “Hoe meer mensen stoppen met werken, hoe groter het probleem wordt, want dan vallen de ketens stil. Als 1 bedrijf stopt met werken, wordt werken ergens anders ook onmogelijk gemaakt. We vragen aan iedereen om niet te snel een ziektebriefje te vragen en om de tijdelijke werkloosheid uit te stellen tot het echt niet meer kan. De tijdelijke werkloosheid is een goede maatregel, maar hij moet wel voorzichtig toegepast worden. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen in deze situatie. Men moet alles op alles zetten om onze maatschappij draaiende te houden. Als de economie stilvalt, zitten we met een groot probleem.”