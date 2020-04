Corona in de wereld: Virus is snel tikkende tijdbom voor Midden-Oosten

In landen als Syrië, Jemen en Libië zal niet worden gevochten ... toch niet tegen het coronavirus. De rijkere Golfstaten worden dan weer midscheeps getroffen in hun economie, doordat hun inkomsten door de ingestorte olieprijs in sneltempo aan het verdampen zijn. Iran is voorlopig het zwaarst getroffen land in de regio.

Een extra zorg voor heel wat landen in het Midden-Oosten is de combinatie van een jonge, maar vaak ongezonde bevolking. Zo is diabetes er zeer wijdverspreid. Volgens de Internationale Diabetesvereniging heeft zo’n 9 procent van de bevolking in het Midden-Oosten diabetes. De mensen met diabetes zijn extra kwetsbaar voor een uitbraak van het coronavirus. Vooral Saudi-Arabië en Egypte zijn uitschieters.