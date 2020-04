Dierengedragstherapeut Dany Grosemans uit Heusden-Zolder: "Breng jonge katjes niet meteen naar dierenasiel" 

Dat de verleiding om je over een kwetsbaar hoopje jonge katjes te bekommeren groot is, begrijpt Dany Grosemans maar al te goed. “Maar vaak is er helemaal niks aan de hand”, stelt de gedragsexpert iedereen gerust. “De moeder is meestal niet ver weg. Misschien is ze even geschrokken en verschuilt ze zich enkele meters verderop, of jaagt ze op voedsel voor zichzelf. Het gaat hier vaak om verwilderde huiskatten.”