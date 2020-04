Pastoor van Diest houdt misviering op Facebook: "Sociale media zijn belangrijk in deze coronatijden"

Pastoor Felix Van Meerbergen vindt het belangrijk om in deze tijden toch misvieringen te kunnen laten doorgaan, hoewel hij niet echt thuis is in het online-gebeuren: "Ik heb er wel even moeten over nadenken want ik ben niet zo'n technische knobbel. En het was ook moeilijk om mensen te vinden die zich konden verplaatsen om me daarmee te helpen. Maar ik denk dat we op deze manier toch wat mensen kunnen bereiken die nu 'opgesloten' zijn. Het is dan wel een virtuele manier, maar ik hoop dat ik zo toch een bemoedigende boodschap kan doorgeven."