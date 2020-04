Nog voldoende werk voor haven van Zeebrugge, maar niet voor lang meer

Vooral de bedrijven die auto's afhandelen houden hun hart vast. Dat zijn de bedrijven die nieuwe auto’s op schepen zetten en ze ook lossen. Ondanks de coronacrisis blijft de aan- en afvoer van wagens stabiel in Zeebrugge.

Maar volgens Marc Adriaensens van ICO is het een kwestie van weken voor ook dat verandert. ICO handelde vorig jaar bijna 2.500.000 auto's af in Zeebrugge. “We zien dat alle dealers sluiten, er is dus geen afname meer. Door de sluiting van de fabrieken stopt ook de aanvoer. De aanvoer die er nu nog is, komt uit het Verre Oosten. Die schepen zijn dus al geladen en onderweg. Zij doen er normaal gezien 6 weken over en komen hier dus binnenkort aan."

Bij ICO in Zeebrugge werken ruim 800 mensen. Het bedrijf verwacht dat de tewerkstelling binnen enkele weken op een derde daarvan zal terugvallen. Het zal dan ook een beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid.