Druk in Hallerbos: al dubbel zoveel wandelaars als vorig jaar

Wie in een bos of park wil gaan wandelen mag daarvoor de auto niet gebruiken om er te geraken. Dat zijn de nieuwe regels die gelden sinds de coronacrisis. Maar daar blijken ze zich in het Hallerbos niet echt aan te houden. Want nu al registreerde het wandelmeetpunt in het bos al 189,3 procent meer wandelaars dan in dezelfde periode vorig jaar. Enkel mensen die in de buurt wonen mogen er gaan wandelen of fietsen. Daarom gaan de politie en de boswachters hun controles vanaf nu verscherpen. Wie niet uit de buurt is en met de wagen arriveert riskeert een boete.