Bloemenwinkel gaat online en dat blijkt schot in de roos: “Bloemen zijn een ideaal communicatiemiddel tussen mensen”

Voor eigenaars Nico en Dave betekent deze manier van werken wel een totale reorganisatie: “We zijn gewend om klanten in de winkel te krijgen. Nu moeten we alles bij de mensen thuis brengen, dat vraagt een totale reorganisatie en een andere manier van werken. Maar het is goed dat we dit kunnen doen zodat we hopelijk kunnen blijven overleven. Het is heel belangrijk in deze tijden dat iedereen nu zijn lokale handelaar steunt, van bloemist tot traiteur.”