Een gratis album van Jommeke, pianoconcerten of schattige diertjes? Met deze tips komt u weer een nieuwe week door

Een piano telt 88 toetsen, op de 88e dag van het jaar is het daarom "World piano day". Dit jaar valt die op zaterdag 28 maart. Een feestelijke dag die over de hele wereld wordt gevierd met concerten, maar alles is anders in deze coronatijden. Verschillende pianisten zitten daarom klaar voor een virtueel festival. U mag de hele dag optredens verwachten van grote en kleine namen, live te volgen via Youtube en Facebook. In Sydney zijn ze al begonnen, maar u hebt nog tijd genoeg voor concerten in de rest van de wereld.