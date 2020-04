Eerste eieren bij ooievaars in ZOO Planckendael

De ooievaars in ZOO Planckendael hebben hun eerste eieren gelegd. In 47 van de 71 nesten liggen er al. Er zijn vijf nesten meer in het dierenpark dan vorig jaar. “Nu hebben we de grootste populatie ooievaars van België”, vertelt Frédéric Verstappen, coördinator dierenzorg van ZOO Planckendael.