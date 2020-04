Eerste zonnepomp van Oost-Vlaanderen geïnstalleerd in Kalkense Meersen: “Dit is van levensbelang voor onze weidevogels”

“De Kalkense Meersen heeft een belangrijke rol in het voortbestaan van weidevogels”, gaat Caproen verder. “Zulke vogels hebben nood aan kletsnatte weilanden om voedsel te kunnen bemachtigen. We hopen dat de vogels goed reageren op de pomp en als dat zo is dan gaan we nog extra zonnepompen aankopen.”

Zo’n zonnepomp is niet goedkoop. 1 pomp kost ongeveer 4.000 euro. “Maar ze gaan gelukkig jaren mee”, zegt Caproen nog. “En het is van levensbelang voor de vogels, want voor onze weidevogels is het nu 5 voor 12.”