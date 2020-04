"Valse hulpverleners en cyberaanval op ziekenhuis": Europol waarschuwt voor coronacriminaliteit

Het tweede criminaliteitsfenomeen klinkt onwaarschijnlijk, maar is toch waar. Dieven doen zich voor als hulpverlener en bellen aan bij een willekeurig slachtoffer - vaak oudere mensen. Hun werkwijze is in verschillende lidstaten gelijkaardig: ze vertellen dat ze medische producten verkopen of bieden een test aan die het coronavirus kan detecteren. Eens ze binnen zijn - of hun kompanen via de achterzijde - plunderen ze het huis van de slachtoffers leeg.

De Bolle waarschuwt ook voor de "grootmoeder- of de familelid-truc": "Een organisatie meldt zich aan een private woning om te zeggen dat een familielid is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zouden dan een medisch team sturen om ook de rest van de familie te testen op corona, soms midden in de nacht. Die mensen komen binnen, volledig in beschermende kledij, en roven het huis leeg."

Globaal gezien zijn inbraken in privéwoningen wel verminderd, ook al omdat veel mensen thuiswerken. "Maar er is dan weer een stijging bij commerciële bedrijven en medische infrastructuur", weet De Bolle. "Zo zagen we al vrachtwagens met medisch materiaal die werden gestolen."