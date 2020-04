Ophef in Nederland over tekort aan stoffen voor coronatests: creëert farmabedrijf bewust schaarste?

"Het gaat over een testvloeistof waarmee de cellen van het virus opengebroken worden, waardoor het erfelijke materiaal, het RNA, van het virus vrijkomt", legt Ruben Mersch van de Correspondent uit in "De wereld vandaag".

Mersch vermoedt dat Roche niet bewust schaarste creëert. "Daar is geen bewijs voor. Er is vraag genoeg, maar ze hebben wel te weinig testvloeistof. Ze hebben de productie al verdrievoudigd, maar dat is nog steeds niet genoeg. Dan is de vraag, waarom geven ze de samenstelling niet vrij zodat de labo’s de testvloeistof zelf kunnen aanmaken."

Op zich is het niet zo moeilijk om de testvloeistof aan te maken, maar je moet de exacte samenstelling kennen om ze te produceren. "Wat er inzit weet iedereen ongeveer, maar hoe het precies zit, dat moet je van Roche te weten komen. Waarom Roche de samenstelling niet vrijgeeft, is vrij logisch. Als ze dat doen, krijgen ze het product in de toekomst niet meer verkocht", zegt Mersch.