Adempauze voor Sint-Trudo Ziekenhuis: “13 patiënten ontslagen, hebben meer controle dan voorheen”

Volgens de laatste cijfers is het aantal nieuwe besmette patiënten en overlijdens in ons land, en ook in Limburg, fors toegenomen. Toch lijkt het ziekenhuis in Sint-Truiden even gespaard van die stijging. “Volgens de laatste cijfers hebben wij het hier nu meer onder controle. De grote stijging van het aantal overlijdens en het aantal patiënten in andere ziekenhuizen maken wij hier niet mee. In totaal hebben we al negen patiënten genezen naar huis gestuurd, en er staan er nog vier gepland voor ontslag.”

In Sint-Truiden zijn ondertussen ook 15 huisartsen besmet met het coronavirus. Dokter Cathérine Vryens uit Nieuwerkerken is een van die besmette huisartsen. “Als er nog meer dokters tegelijk besmet raken, komen we in Sint-Truiden in grote problemen”, zegt ze. Ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn al een aantal personeelsleden ziek uitgevallen. “Maar het valt al bij al nog goed mee”, stelt Miet Driesen wel gerust. “We kunnen dat voorlopig nog opvangen.”