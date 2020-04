Grote ongerustheid bij bewoners en familieleden van woonzorgcentrum in Beringen: "Coronapatiënten vlakbij bewoners? Onverantwoord!

De directie van Sporenpark liet vanmiddag in een brief aan de bewoners en hun familie weten dat woonzorgcentra, waar nog opnamecapaciteit is, ziekenhuispatiënten zullen moeten opvangen. Die opvang zal in een aparte isolatie-afdeling gebeuren. In woonzorgcentrum Sporenpark wordt daarvoor de afdeling Mijnlamp ontruimd. De bewoners worden elders in het woonzorgcentrum overgebracht zodat er plaats vrijkomts voor coronapatiënten. Het gaat dan om rusthuisbewoners die terugkomen uit het ziekenhuis, om mensen die uit het ziekenhuis komen en voor het eerst in het rusthuis zullen worden opgenomen en om bewoners waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met het virus en die daarom moeten worden afgezonderd.