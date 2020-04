Heilig-Hartziekenhuis in Lier opent vierde afdeling voor coronapatiënten

In het Heilig-Hartziekenhuis in Lier opent morgen de vierde afdeling voor coronapatiënten. Er zal dan plaats zijn voor 90 patiënten, waarvan 18 op de intensieve zorg. “Het begint toch wel aardig druk te worden, maar het ziekenhuis is heel goed voorbereid”, zegt hoofdarts Patrick Smits. “Indien we niet met 90 bedden toekomen, kunnen we de capaciteit nog steeds verhogen”, voegt hij er aan toe.

Het ziekenhuis startte vier weken geleden met twintig bedden voor coronapatiënten. Het openen van nieuwe afdelingen om het virus te behandelen verloopt nu in fases. Dat is volgens Smit een goede zaak omdat zorgverleners dan beter voorbereid zijn.

“Onze mensen krijgen de tijd om te leren hoe je bijvoorbeeld al het beschermingsmateriaal moet aantrekken”, vertelt hij. “Dat zorgt ook voor een goede sfeer in het ziekenhuis. Onze mensen zijn wel bezorgd, maar ze staan er wel elke dag.”