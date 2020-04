Hoe kijken we over 100 jaar terug op coronacrisis? Gent vraagt inwoners mee te werken aan coronadagboek

Hoe gaan we over 100 jaar terugkijken op deze merkwaardige corona-episode die ons dagelijks leven ontwricht? De stad Gent roept de hulp in van al haar inwoners om dat vast te leggen voor de komende generaties. Het sociale leven speelt zich bijna helemaal digitaal af, maar die informatie blijft niet eeuwig online. Daarom vraagt het Archief van de stad alle inwoners om hun persoonlijke verhalen, foto’s en filmpjes in te sturen. Archief Gent gaat dat goed bewaren, zodat het nog lang hierna een goed beeld kan geven van hoe de stad deze crisis heeft overleefd.