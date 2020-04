Huawei lanceert eigen streamingplatformen en smartphone (zonder Google-apps)

De lancering van de vorige “flagship”, de Mate 30, in november was eentje om snel te vergeten. Huawei deed alsof er niets aan de hand was en CEO Richard Yu had op geen enkel moment vermeld dat het toestel zonder Google-applicaties ging komen. Gevolg: de Mate 30 was voor Europeanen een nutteloos toestel. Sommige technologievloggers noemden de Mate 30 smalend "the best smartphone you shouldn't buy" ("de beste smartphone die je beter niet koopt").