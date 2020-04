Is technologie onze exit-strategie uit de coronacrisis?

Europa schrijft immers met de GDPR-wetgeving strenge regels voor, bijvoorbeeld dat de data enkel anoniem en niet geïndividualiseerd gebruikt mogen worden. Gezondheids­gegevens kunnen in principe niet verwerkt worden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is van de gebruiker. Daarnaast is er ook de e-Privacy Directive, een richtlijn van de Europese Unie die de persoonsgegevens in elektronische communicatie beschermt.

Toch blijkt er een achterpoortje te zijn in de GDPR-wet. Zo kan de overheid, mits een specifieke nieuwe wet wordt aangenomen, in crisistijden ook data verwerken zonder uitdrukkelijk toestemming. Dat maakt privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert zenuwachtig: “We zien dat overheden en private bedrijven nu plots oproepen om te evolueren naar digitale-surveillancestaten. Waar we terroristen nooit toegelaten hebben om essentiële vrijheden en rechten in te perken, zien we dat het nu met gezondheid en corona vlotter gaat. Kijk naar wat gebeurt in EU-lidstaat Polen.”