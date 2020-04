Jan Jambon: "Redelijkerwijze zullen huidige maatregelen verlengd worden door Nationale Veiligheidsraad"

De minister-president wil niet vooruitlopen op de feiten. "Morgen gaan we bekijken of er scherpere maatregelen komen. De specialisten hebben altijd voorspeld dat we deze week naar de piek toegaan. De maatregelen die we genomen hebben, waren bedoeld om de piek uit te vlakken", aldus Jambon.

"Als er duizend mensen in ons gezondheidssysteem ziek worden, verspreid over tien weken, dan kan ons systeem dat goed aan. Als die duizend mensen op een dag ziek worden, dan kan ons gezondheidszorgsysteem dat niet aan. Dat is de strategie die de specialisten uitgedacht hebben opdat ons gezondheidszorgsysteem het zou aankunnen."

De belangrijkste parameter voor Jan Jambon is het aantal mensen dat op de afdeling intensieve zorg opgenomen wordt. "Men heeft de capaciteit kunnen uitbreiden tot 2.600 of 2.700 bedden. Om de crisis te managen, bekijken we of we voldoende capaciteit hebben op intensieve zorg. Voorlopig is dat goed."

Jan Jambon wil zich in "Vandaag" nog niet uitspreken over verscherpte maatregelen. "Morgen komen de specialisten in de voormiddag bij elkaar. In de namiddag krijgen we daar een rapport van en gaan er eventueel voorstellen zijn voor aangescherpte maatregelen. Ik denk niet dat de huidige maatregelen teruggeschroefd gaan worden. Dat zal morgen bekeken worden. Redelijkerwijze zullen de maatregelen verlengd worden."

