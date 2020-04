Johan Verstreken ontdekt zijn groene vingers door lockdown in Spanje

Het coronavirus slaat ook in Spanje erg hard toe. "Volgens de laatste cijfers zijn er 3500 doden en 50.000 besmettingen hier", vertelt Johan Verstreken. De gewezen politicus en televisiepresentator is sinds bijna twee weken in Spanje. "Ik was naar hier gereden voor veranderingswerken. Maar die gaan niet door want alles ligt stil."

In de Moorse dorpjes in de heuvels rond Malaga ziet Verstreken niemand op straat. "Er wonen hier veel oudere mensen die het niet breed hebben. Ze hebben bijvoorbeeld niet allemaal een televisie en normaal gaan ze bij de buren kijken. Maar dat mag niet meer. Je mag alleen nog buiten om eten te halen of om naar de apotheek te gaan."

Johan Verstreken ging enkele dagen geleden zelf naar de plaatselijke apotheker. "Ik ging wat paracetemol kopen. Je weet maar nooit. Ik was de enige die geen handschoenen droeg. En ik voelde kwade blikken. Iedereen volgt hier de maatregelen tegen het coronavirus goed op".