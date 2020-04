Kaart- en bordspelen populairder nu gezinnen vaker thuis zijn

Als het over de productie gaat, dan zijn vooral de vestigingen in het buitenland getroffen door de crisis: “De fabrieken in India en de Verenigde Staten zijn tijdelijk gesloten. In de fabriek in Turnhout blijven we produceren”, aldus Van Haaften. “Voorlopig is er nog voldoende voorraad, zowel bij ons als bij onze klanten. Problemen gaan er dus niet snel zijn.”

De fabrikant lanceert samen met Smartphoto en Bpost ook een actie om grootouders die hun kleinkinderen moeten missen, een hart onder de riem te steken. “Op de site van Smartphoto kan je gratis een gepersonaliseerd kaartspel maken met een foto of tekening op. Carta Mundi drukt het spel in de fabriek en Bpost levert het aan huis. Zo geven ze er 10.000 weg, op is op.”