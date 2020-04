Kan oud geneesmiddel ernstig zieke coronapatiënten helpen? Vandaag start nieuw onderzoek in Gent

Lambrecht waarschuwt wel voor een nieuw probleem. “Landen gaan elkaar beconcurreren om zoveel mogelijk werkzame medicijnen te bemachtigen. De voorraden zijn beperkt, dus dat zit er zeker aan te komen.”

Wat Leukine® betreft, zitten de Verenigde Staten alvast goed. Zij hebben de voorbije decennia een grote strategische voorraad aangelegd. Dat komt omdat het middel ook gebruikt kan worden bij een atoomoorlog of een kernramp. Leukine® kan dan helpen bij de behandeling van mensen die bestraald werden.

Lambrecht ziet gelukkig ook tekenen van hoop. “Het is ongelooflijk hoe snel alles is gegaan. Normaal duurt het maanden om zo’n onderzoek op te starten. In dit geval was het rond op een paar dagen. Studiecoördinatoren, ethische comités, en medewerkers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) hebben de klok rond gewerkt om dat mogelijk te maken. Het is indrukwekkend hoeveel mogelijk is, wanneer de nood het hoogst is.”

Lambrecht merkt ook veel goede wil bij farmaceutische bedrijven. “Je merkt hoe ze plots samenwerken. Dat gebeurt in normale tijden zelden. Ze zien volgens mij ook de hoogdringendheid van de situatie."

Ook in ziekenhuizen merkt Lambrecht een enorme gedrevenheid en team-spirit. “Je beseft plots weer waar geneeskunde om draait: zieke mensen helpen en ervoor zorgen dat ze het overleven, en dat onderbouwd met wetenschap. Dat is waar we het allemaal voor doen.”