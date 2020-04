Zwaluwen worden weggelokt van luchthaven Zaventem met kunstnesten en geluidsinstallaties

"De verhuizing van de huiszwaluwen is een nog nooit zo grootscheeps uitgevoerde actie", zegt Franz Pieters. "Eenvoudig is het niet en het is niet zeker dat de actie zal lukken." Huiszwaluwen voelen zich thuis op de luchthaven van Zaventem en ze zijn honkvast. De zwaluwen verblijven momenteel in Afrika. Ze worden in april verwacht na een tocht van duizenden kilometers. De coronacrisis speelt de vogelvrienden parten. Bepaalde werkzaamheden liggen stil. De hoop is dat alles toch nog klaar is voor de huiszwaluwen aankomen.