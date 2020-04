Leerlingen tuinbouw PTS Mechelen brengen zelfgekweekte groenten naar voedselinzameling voor kansarme gezinnen

De leerlingen van PTS Mechelen verkopen normaal hun zelfgekweekte groenten in het schoolwinkeltje. Door de coronacrisis moest dat sluiten. “Omdat onze winkel op school moest sluiten, zochten we een oplossing om onze groenten toch bij de consument te krijgen. Daarom hebben we onze groenten naar Foodsavers gebracht. Die organisatie verdeelt de producten onder kansarme gezinnen. Zo komen onze groenten ook in deze tijden goed terecht”, vertelt leerkracht Pieterjan Goossens.

De school gaat vanaf nu elke week leveren aan Foodsavers.