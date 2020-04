Leuvenaars dragen afvalophalers warm hart toe

"Dankjewel toppers!", het is één van de boodschappen die de afvalophalers op één van de zovele vuilniszakken vinden die ze ophalen. Of ze krijgen een tekening, een brief, soms zelfs wat lekkers en mensen zwaaien vanuit het raam naar hen. Op die manier willen de Leuvenaars hun dankbaarheid tonen voor de afvalophalers. En die appreciëren het gebaar. Ze maakten talrijke foto's van de hartverwarmende initiatieven.

"Het is belangrijk dat het afval in onze stad ook tijdens deze coronacrisis wordt opgehaald", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). "De afvalophalers zorgen ervoor dat deze crisis niet ook een afvalcrisis wordt. En de Leuvenaar apprecieert dat. Het is hartverwarmend te zien dat Leuvenaars op verschillende manieren de afvalophalers bedanken. De afvalophalers waarderen dit enorm."