Vrijdag strengere maatregelen? De Crem wil geen lange fietstochten meer, De Block wil het "leefbaar" houden

YouTube, het videoplatform van Google, ziet het aantal views van video's over koken en studeren tijdens de coronacrisis pieken. Daarnaast maken meer YouTubers video's over bezigheden thuis.

Tussen 10 en 15 maart werden wereldwijd dagelijks gemiddeld 50 procent meer video's geüpload met "At Home" in de titel dan voor de coronacrisis, zegt het bedrijf. Voor video's met "Workout At Home" stelt YouTube een stijging met 55 procent vast.

De wereldwijde views voor video's over studeren liggen 50 procent hoger dan begin vorig jaar. Voor video's over koken of recepten is dat +45 procent. In de Verenigde Staten wordt dan weer 55 procent meer naar meditatievideo's gekeken.

In de coronacrisis heeft YouTube naar eigen zeggen al duizenden video's met gevaarlijke of misleidende coronavirusinformatie verwijderd. YouTube linkt op zijn site door naar overheidsinformatie over het virus.