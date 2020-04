Maak kennis met Sint-Corona, patroonheilige tegen epidemieën

Dat het schrijn van Sint-Corona net nu terug in het openbaar zal getoond worden is puur toeval. De Dom van Aken is al een tijdje bezig met de restauratie, zodat het relikwie deze zomer deel kan uitmaken van een tentoonstelling over vakmanschap met goud. “We willen het schrijn al eerder naar buiten brengen, omdat we meer interesse verwachten door het virus”, zegt de woordvoerder van de Dom Daniela Loevenich. Al zal dat toch nog even op zich moeten laten wachten, want ook in Duitsland gelden op dit moment strenge maatregelen voor samenscholing.