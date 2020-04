Limburg.net neemt maatregelen tegen overvloed aan afval: "Maximaal nog 4 zakken per soort"

Doordat mensen meer tijd hebben en het mooi weer is, werken ze nu veel meer in de tuin. Daardoor is er nu ook meer groenafval. Limburg.net stimuleert mensen dan ook om hun tuinafval zelf te verwerken. “Je kan composteren of het afval in je eigen tuin verwerken. Het overige afval kan je best stockeren." Als je nog tips nodig hebt over hoe je dat kan doen, surf je best naar de website of sociale media van Limburg.net of Centrum Duurzaam Groen.