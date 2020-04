Website "Dagelijkse kost" ontploft, Jeroen Meus maakt nieuwe afleveringen met onbemande camera's

"Het zijn vreemde tijden nu. En dat vraagt op verschillende vlakken wat aanpassingen van ieder van ons. Maar er is wel iets wat we sowieso blijven doen: koken. Dat willen we met "Dagelijkse kost" dan ook blijven doen: blijven inspiratie geven aan de mensen thuis, ook al zijn de omstandigheden anders", reageert kok Meus.



Meus vertelt in onderstaand filmpje dat de opnames gebeuren met een beperkte ploeg. En voor de fans: (stem) Katrien zal niet ontbreken in de nieuwe afleveringen die vanaf maandag te zien zijn. Zij werkt wel vanuit haar eigen huis.