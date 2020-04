Mortsel blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van tram 7: motie ingediend bij De Lijn

De stad Mortsel legt zich dus niet zomaar neer bij het voornemen van De Lijn en de Vervoerregio Antwerpen om tram 7 te schrappen. “We zitten nog altijd in de ontwerpfase. Zolang dat blijft, kan er nog veel gebeuren. Als lokaal bestuur willen we een duidelijk signaal geven dat tram 7 moet blijven in Mortsel. Dat gaan we blijven doen”, zegt de vastberaden Erik Broeckx (N-VA), de burgemeester van Mortsel.

In de motie vraagt de stad ook om de rechtstreekse busverbinding tussen Mortsel en Lier te behouden.