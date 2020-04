Nieuwe huisartsenwachtpost in AZ Nikolaas: “Zo kunnen we sneller bloed prikken en foto’s maken indien nodig”

Om de wachtpost ingericht te krijgen, moeten heel wat artsen harder werken en hun praktijk herorganiseren. “Maar er is enorm veel solidariteit”, klinkt het. Hoewel de werkdruk op artsen hoog is, benadrukt Jan Van Beveren nog dat mensen geen schrik moeten hebben om bij ziekte contact op te nemen met hun huisarts. “We merken nu dat mensen hun problemen uitstellen, met als gevolg dat de mensen die we zien er vaak verschrikkelijk aan toe zijn. De huisarts blijft nog steeds het eerste aanspreekpunt. Als je een probleem hebt, bel je naar de huisarts. Die zal dan beslissen of je doorverwezen moet worden of niet.”