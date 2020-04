Nieuws zonder corona: schutter van Christchurch bekent, vliegtuig vermist, Great Barrier Reef, Nancy wordt 80

Rusland is een zoekactie gestart naar een gevechtsvliegtuig dat boven de Zwarte Zee van de radar verdwenen is. Dat verloopt moeilijk, want het weer in de regio is erg slecht. Het toestel verdween 50 kilometer uit de kust van de Krim, het schiereiland in Oekraïne dat door Rusland bezet is.