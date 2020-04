Opening tunnels onder Operaplein in Antwerpen uitgesteld tot na coronacrisis

De werken aan de autotunnels onder het Operaplein in Antwerpen zijn stilgelegd. “De tunnel zelf is zo goed als klaar, maar er moeten nog afspraken gemaakt worden over de veiligheid met de brandweer, de politie en de hulpdiensten”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Bij de aanvang van de coronamaatregelen was er nog voor twee weken werk aan de tunnels. “Ik ga ervan uit dat de tunnels open kunnen gaan veertien dagen nadat de maatregelen worden afgebouwd”, laat Kennis weten. “Voor zover het kan, proberen we deze periode nog dingen af te werken om zo kort mogelijk na de afbouw van de maatregelen de tunnels te openen.”