Wim Lybaert: “Ook de Columbus staat in quarantaine”

“We gaan ervan uit dat er structuur moet zijn, maar we zijn daar natuurlijk flexibel in. We zorgen ervoor dat we klaar zijn met aankleden en ontbijten voor 9.00 uur. Dan is er twee uur schooltijd. Daarin doen ze schooltaken en als ze die niet hebben, lezen ze een boek. Maar ze mogen zeker geen schermen gebruiken dan. Daarna krijgen ze wel een uur schermtijd, want zoiets is bij tieners heel delicaat. Dan anderhalf uur middagpauze en weer twee uur schooltijd. Daarna moeten ze naar buiten en na het avondeten mogen ze doen wat ze willen. Zo’n structuur is nodig, anders is het elke dag pyjamadag", legt Lybaert uit.

Zoals veel ouders geven Wim en zijn vrouw thuis les. “We hebben de taken verdeeld. Mijn vrouw geeft les en ik ondervraag ze. Ik moet wel bijna passen voor de wiskunde van mijn oudste zoon, dat is echt heel moeilijk. Gisteren hield ik me bezig met de lessen aardrijkskunde van mijn jongste zoon uit het eerste middelbaar. Biologie ligt me natuurlijk het best, maar dat mag niet van hen. Want als ik ze daarover ondervraag, vertel ik veel meer dan wat er in hun cursus staat. En dan worden ze kwaad”, lacht hij.



Wim Lybaert ziet nog één groot voordeel aan onze "ophokplicht": “Als ik ’s morgens opsta, hoor ik veel vogels. En als ik een wandeling maak, merk ik dat de lucht veel beter ruikt. Zalig toch!”