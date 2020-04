Oproep burgemeester Merchtem: "Blijf je huisarts bezoeken"

Veel huisartsen krijgen nog nauwelijks patiënten over de vloer. Heel wat patiënten vrezen om in de praktijk besmet te geraken met het nieuwe coronavirus. Dat merkt ook de Merchtemse burgemeester, Maarten Mast, op, die ook apotheker is. "We zien inderdaad dat er nog amper mensen naar de dokter gaan om hun dagelijkse medicatie te laten voorschrijven", vertelt Mast. "Dat enerzijds omdat ze schrik hebben om besmet te geraken met het virus in de dokterspraktijk en anderzijds omdat ze denken dat een dokter het te druk heeft."