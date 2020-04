PLAN B aflevering #22: "Hoe kijkt Vlaanderen naar de nieuwe regering, Wilmes II?”

Het verschil in ontvangst van de nieuwe regering onder leiding van eerste minister Sophie Wilmes (MR) tussen Vlaanderen en Franstalig België is groot. In het Franstalige landsgedeelte wordt de geboorte van de nieuwe regering toegejuicht, en spreekt men van de “verrijzenis” van Sophie Wilmes. Vlaanderen daarentegen reageert afstandelijker: de installering van Wilmes als volwaardig eerste minister wordt schoorvoetend erkend, en geregeld duikt er frustratie op over het feit dat er geen regering van “nationale eenheid” is gekomen. En de schuld voor dat falen wordt duidelijk bij PS-voorzitter Paul Magnette gelegd. Alain Gerlache (RTBF) vraagt Ivan De Vadder (VRT) naar de redenen van die verschillende ontvangst, en samen kijken ze naar de toekomst van deze regering.