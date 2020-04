Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst gaat strenger controleren op misbruik van coronavignet

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst doet grenscontroles aan de overgang tussen Maastricht en Riemst en ze gebruiken daar twee rijen voor: eentje voor de gewone controles en een tweede die is voorbehouden voor mensen met het speciale vignet. Die mensen krijgen voorrang omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken of een onmisbaar beroep hebben. Maar een aantal chauffeurs maakt daar misbruik van. Korpschef Dirk Claes: “Op het vignet moet een stempel of vermelding staan van de werkgever. Dat kan alleen maar voor bepaalde sectoren. Maar ook mensen uit andere sectoren proberen met zo’n vignet de grens sneller over te komen.”