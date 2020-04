"Eén kilometer of 20 kilometer van huis, wat mag?": politie vraagt duidelijke richtlijnen 

Neerzitten op een bankje, in het gras, met de fiets naar een park in een andere gemeente. Een luchtje scheppen is voor veel mensen een belangrijke manier om het hoofd en het lijf gezond te houden in coronatijden. Maar wat mag en niet, is zelfs voor de politie onduidelijk.

De politie weet niet vanaf wanneer ze een boete (richtlijn is 250 euro) moet uitschrijven, wat leidt tot een kakofonie in het handhavingsbeleid. “In Frankrijk is het heel duidelijk. Daar geldt de één–één-éénregel: 1 persoon, 1 kilometer van de woning, 1 uur buiten”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie lokale politie.

“We zouden graag weten hoe dat bij ons zit met die niet-essentiële verplaatsingen, is dat 1 kilometer, 20 kilometer, ...? Wat als mensen zich met de wagen op de weg begeven om die fysieke activiteiten buiten uit te oefenen, wat moeten we daarmee doen?” Hij zegt nog dat de onduidelijkheid zorgt voor “stress” en “tijdsverlies”.

